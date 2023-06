Land dringt bei Innenministerkonferenz auf mehr Sicherheit

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Schutz vor Kriminalität, Hass und Hetze: Hessen will sich bei der Innenministerkonferenz in dieser Woche mit mehreren Initiativen für mehr Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) fordert nach Mitteilung seines Hauses in Wiesbaden vom Dienstag eine Strafverschärfung für Geldautomatensprenger sowie eine Studie zu Sicherheitsrisiken nach einer möglichen Cannabis-Legalisierung zu Genusszwecken.