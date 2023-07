Land erbt Grundstücke und Immobilien mit Millionenwerten

Zudem seien Immobilien häufig unter anderem überschuldet, so dass in zahlreichen Fällen der Staat als Erbe nicht oder zumindest nicht allein über das Schicksal dieser Immobilien bestimmen könne. „Häufig unterfallen diese Immobilien einem Nachlassinsolvenzverfahren, nach dessen Eröffnung dem Fiskuserben - wie jedem anderen Eigentümer in vergleichbarer Situation auch - die Verfügungsgewalt über die Grundstücke entzogen wird.“