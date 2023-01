Land fördert Ausbau von Frankfurter Drogenhilfeangeboten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Das Land Hessen beteiligt sich erstmals mit mehr als 900.000 Euro an den Drogenhilfeangeboten im Frankfurter Bahnhofsviertel. Mit diesen Mitteln, die Teil des am Mittwoch beschlossenen Haushalts waren, trägt es zum Ausbau von Hilfsangeboten für Drogenkranke bei, die bisher die Stadt alleine trug, so eine Sprecherin des Gesundheitsdezernats am Donnerstag.