Land Hessen gibt Grundsteuererklärungen fristgerecht ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen hat für alle landeseigenen Grundstücke die Grundsteuererklärungen abgegeben. Vor Fristende am Dienstag (31. Januar) seien 100 Prozent der Erklärungen fertig, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. „Wir haben alles darangesetzt, diese Frist zu halten und haben es geschafft.“ Aus über 80.000 Flurstücken im Eigentum des Landes seien 5415 wirtschaftliche Einheiten gebildet worden, für die Angaben fällig wurden - darunter Wälder, Staatsdomänen, Museen, Theater, Behörden, Wohngebäude oder Straßen.