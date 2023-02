Land Hessen startet Initiative zur Künstlichen Intelligenz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wie können Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) besser unterstützt und überprüft werden? Das Land Hessen und der Technik-Verband VDE haben gemeinsam das Projekt „AI Quality & Testing Hub“ ins Leben gerufen, das an diesem Montag an den Start geht. Dabei würden Forschung und Entwicklung sowie Standardisierung und Zertifizierung verknüpft, um unter anderem KI-Systeme auf den Prüfstand zu stellen, teilte das Digitalministerium in Wiesbaden mit. Zudem solle damit auch das Markenzeichen „KI made in Hessen“ gestärkt werden.