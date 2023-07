Land Hessen unterstützt Schulen bei Fragen zu KI

„Die Digitalisierung stellt uns vor neue Herausforderungen, aber sie bietet auch enorme Chancen für unsere Bildungseinrichtungen“, wurde Kultusminister Alexander Lorz zitiert. „Mit der KI-Handreichung möchten wir Lehrkräfte in Hessen ermutigen, die Möglichkeiten der KI zu erkunden und sie sinnvoll in den Unterricht zu integrieren.“ Die Handreichung für die Schulen ist nach Angaben des Ministeriums in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus den Bereichen Bildung und Technologie entstanden.