Land: Konsequent gegen anti-israelische Propaganda vorgehen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Donnerstag ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland an. Zudem soll das palästinensische Netzwerk Samidoun verboten werden, wie er in seiner Regierungserklärung im Bundestag sagte. Die Hamas ist von der EU und den USA bereits als Terrororganisation eingestuft.