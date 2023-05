Land prüft Bedarf der Ganztagsbetreuung in Grundschulen

Der Rechtsanspruch gilt von 2029 an für alle vier Klassenstufen der Grundschulen. Laut Kultusminister Lorz richtet er sich an öffentliche Jugendhilfeträger. Gleichwohl bekenne sich hier auch das Land Hessen selbst zu seiner Verantwortung. Es werde daher „den Ausbau von Ganztagsangeboten an Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen konsequent fortführen“.