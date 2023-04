Land und Gesundheitswesen tauschen sich aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Beim ersten „Hessischen Versorgungsgipfel“ haben sich am Freitag Vertreter des Gesundheitswesens mit der Landesregierung ausgetauscht. Zu den vorrangigen Themen in der Staatskanzlei in Wiesbaden zählten die geplante Krankenhausstrukturreform des Bundes, der Mangel an bestimmten Arzneimitteln und fehlende Fachkräfte in der Pflege.