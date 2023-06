Land und Städte wollen Bevölkerung vor Sommerhitze schützen

Auch in HANAU wird nach Angaben eines Sprechers ein Hitzeaktionsplan vorbereitet. In den vergangenen Hitze-Sommern heizten sich dort besonders die dicht bebauten Innenstadtbereiche auf. Als Lehre daraus setzt die Stadtverwaltung auf mehr Grün in der Stadt, etwa durch Grünflächen oder Gebäudebegrünung. So soll es Förderprogramm zur Entsiegelung und Dachbegrünung geben.