Land unterstützt Kommunen bei 137 Projekten mit Darlehen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Für Schul-, Straßen- und Sportplatzsanierung: Die Kommunen bekommen dieses Jahr fast 250 Millionen Euro an Darlehen aus dem hessischen Investitionsfonds, um ihre Infrastruktur zu verbessern. Wie das Finanzministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte, fließt das Geld landesweit in 137 Vorhaben.