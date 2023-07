Land unterstützt Schulen bei Fragen zu KI

Laut dem Wissenschaftsministerium regeln hessische Hochschulen eigenverantwortlich, welche wissenschaftlichen und technischen Instrumente und Methoden in Arbeiten und Prüfungen verwendet werden dürfen. Eine Rolle spielten dabei bereits jetzt „Eigenständigkeitserklärungen“, in denen die Studenten erklärten, ausschließlich als zulässig definierte Hilfsmittel genutzt zu haben. Hochschulen müssten nun in ihren Fachbereichen klären, in welcher Form Sätze erzeugende KI in Lehre und Prüfungen einbezogen werden könne und entsprechend ihre Prüfungsordnungen anpassen, hieß es.