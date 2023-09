Land unterstützt Städte mit Galeria-Standorten

Filialen der Kette in Offenbach, Frankfurt und Wiesbaden stehen nach Angaben des Ministeriums bereits leer, für Darmstadt und Hanau sind Schließungen angekündigt. In Limburg sei eine drohende Schließung abgewendet worden durch Übernahme eines angeschlossenen Parkhauses durch die Stadt mit einem daraus folgenden Veränderungsbedarf, hieß es. Auch die Filiale in Viernheim soll schließen. Da sie in einem Einkaufszentrum an der Peripherie liege, greife dort das Innenstadt-Programm nicht, so das Ministerium.