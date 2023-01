Landesamt rechnet mit Verschärfung der Hochwasserlage

Am Freitag hatten Regenfälle in Hessen die ersten Bäche und Flüsse über die Ufer treten lassen. Doch die Lage stabilisierte sich. Das Landesamt erklärte am Samstagmittag, dass sich zunächst eine leichte Entspannung abzeichne. Im Lahn- und Fuldagebiet verlagerten sich die Hochwasserwellen in die Mittel- und Unterläufe. An 13 Pegeln wurde Meldestufen überschritten, davon fünfmal die Meldestufe 2. 119 Punkte waren ohne Überschreitung. „Im Laufe des heutigen Tages setzt jedoch - vor allem in Vogelsberg, Rhön und Spessart - wieder teils kräftiger und langanhaltender Regen ein“, erklärte die Sprecherin. Dies habe erneut steigende Wasserstände zur Folge - vor allem im Lahngebiet.