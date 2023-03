Landesamt: Überschreitung von Hochwasser-Meldestufen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erwartet in den kommenden Tagen an einigen Gewässern im Land Hochwasser. Da Bäche und Flüsse wegen der ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage bereits gut gefüllt sind, ist mit der Überschreitungen von Hochwassermeldestufen zu rechnen, wie das HLNUG am Freitag in Wiesbaden mitteilte.