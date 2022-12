Landesbehörde: Holz-Diebstahl in Hessens Wäldern nimmt zu

Deshalb setzt Hessen Forst GPS-Tracker ein, um den Holzdieben auf die Spur zu kommen. Die satelliten-gestützte Überwachungstechnik wird in dem Bundesland schon seit 2012 verwendet. Der Tracker wird dazu unauffällig an den Holzstücken angebracht. „Sobald sich das Holz in Bewegung setzt, sendet er eine Warn-SMS an die Revierleitung. Mit Hilfe der GPS-Signale können die Försterinnen und Förster dann am Rechner genau verfolgen, ob ein Stamm den geplanten Weg ins Sägewerk einschlägt oder illegal abtransportiert wird“, erläuterte die Sprecherin. Im Falle eines Diebstahls könne das geklaute Holz geortet werden. „Damit haben wir schon einige Diebe überführt.“