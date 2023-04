Landesgartenschau eröffnet: Sollen häufiger stattfinden

Ziel der diesjährigen Landesgartenschau (LGS) sei es, die Weichen für eine Stärkung und Neuausrichtung der Landesgartenschauen in Hessen insgesamt zu stellen, sagte der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU). „Landesgartenschauen tun uns Menschen, der Umwelt und dem Klima gut.“ Wingenfeld schlug vor, Landesgartenschauen auch in Hessen nicht nur wie bisher üblich alle vier Jahre, sondern in einer höheren Taktung und auch in kleineren Kommunen auszurichten.