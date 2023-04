Landesgartenschau eröffnet - „Wird Fulda nachhaltig prägen“

Fulda (dpa/lhe) - . Bei bestem Frühlingswetter hat die Landesgartenschau in Fulda am Donnerstag ihre Pforten für die Besucher geöffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen Ministerpräsident Boris Rhein und der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (beide CDU) teil. Die Domstadt ist damit die erste Gastgeberin, die bereits zum zweiten Mal eine hessische Landesgartenschau (LGS) ausrichtet.