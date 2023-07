Landesgartenschau erreicht Marke von 300.000 Besuchern

Fulda (dpa/lhe) - . Die Landesgartenschau in Fulda hat die Marke von 300.000 Besuchern erreicht. Als 300.000. Gast erhielt am Dienstag eine 45-Jährige aus Flieden (Landkreis Fulda) zwei Karten für ein Konzert von Simply Red an diesem Freitag vor dem Fuldaer Dom geschenkt, wie die Organisatoren der LGS mitteilten. Die Schau hatte vor wenigen Tagen eine positive Halbzeitbilanz gezogen und sieht sich auf einem guten Weg, die ursprünglich anvisierte Zahl von mindestens einer halben Million Gäste zu erreichen. Unter dem Motto „Fulda verbindet“ können die Besucherinnen und Besucher noch bis zum 8. Oktober Beete mit jahreszeitlich wechselnden Pflanzen in verschiedenen Geländeteilen erleben, darunter den Wasser- und den Genussgarten sowie den Kultur- und den Sonnengarten.