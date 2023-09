Landesgartenschau geht in den Endspurt

Fulda (dpa/lhe) - . Mit voller Blütenpracht geht die Landesgartenschau in ihren Endspurt. Noch einen Monat (bis zum 8. Oktober) ist die Schau geöffnet. Dank des vielen Regens in den vergangenen Wochen und des aktuellen Altweibersommers blühen und leuchten derzeit viele Blumen und andere Gewächse auf dem Gartenschaugelände um die Wette. „Unser erstes Etappenziel mit 500.000 Besuchern werden wir voraussichtlich bis übernächste Woche erreicht haben, alles danach ist die Kür“, sagte am Donnerstag Sprecherin Patricia Bickert der Deuschen Presse-Agentur.