Landesgartenschau in Fulda beendet: Über 585.000 Besucher

Schwerpunkte der Schau waren Projekte der nachhaltigen Stadtentwicklung in der Fuldaaue und im Westen der Stadt. So waren unter dem Motto „Fulda verbindet“ unter anderem mit dem „Garten am Sprengelsrasen“ und dem „Park überm Engelshaus“ grüne Verbindungselemente zwischen Stadtteilen und der Innenstadt entstanden. Zu den bleibenden Elementen gehören auch Spielstationen, Saisongärten sowie ein neuer Spielplatz. Die Stadt hatte zudem positive Effekte für den Tourismus durch die LGS hervorgehoben.