Landesgartenschau startet bald: Blick auf Stadt der Zukunft

Fulda (dpa/lhe) - . Der Countdown läuft in Fulda. In sechs Wochen startet die Landesgartenschau (LGS) in der osthessischen Stadt und die Veranstalter sehen sich mit den Vorbereitungen auf der Zielgeraden. Man könne jetzt sicher sagen, dass die Vorbereitungen rechtzeitig fertig werden, sagte Ulrich Schmitt von der LGS-Geschäftsführung der Deutschen Presse-Agentur. Neben der günstigen Witterung in diesem Winter habe dazu vor allem auch das gute Zusammenspiel mit den beteiligten Firmen beigetragen.