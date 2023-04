Landesgartenschau steht in den Startlöchern

Fulda (dpa/lhe) - . Rund eine Woche vor der offiziellen Eröffnung der Landesgartenschau (LGS) in Fulda sind auf dem weitläufigen Gelände viele fleißige Helferinnen und Helfer unterwegs, um letzte Arbeiten zu erledigen. „Das Allermeiste ist geschafft. Wir werden pünktlich zur Eröffnung eine fertige Gartenschau präsentieren können“, sagte LGS-Geschäftsführer Marcus Schlag am Mittwoch in Fulda. „Es wird bis zum Schluss gewerkelt.“ Das sei bei derartigen Großveranstaltungen nun einmal so üblich. Mit einer Fläche von 42 Hektar werde Fulda 2023 die bisher größte Landesgartenschau Hessens, fügte Schlag hinzu.