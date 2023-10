Landesgartenschau vor dem Abschluss: „Hervorragende Bilanz“

Wesentliche Merkmale der LGS in Fulda seien Projekte der nachhaltigen Stadtentwicklung in der Fuldaaue und im Westen der Stadt. Unter dem Motto „Fulda verbindet“ waren mit dem „Garten am Sprengelsrasen“ und dem „Park überm Engelshaus“ grüne Verbindungselemente zwischen Stadtteilen und der Innenstadt entstanden. Gleiches gelte für den Bereich Badegarten und das Naherholungsgebiet Fuldaaue. „Die Stadt hat noch einmal mehr an Image gewonnen. Die Investitionen in die Gestaltung, aber auch die Durchführung der Gartenschau mit Gästen aus dem ganzen Bundesgebiet haben gezeigt, dass Gartenschauen viel mehr sind als reine Blümchenschauen“, erklärten die Geschäftsführer Marcus Schlag und Ulrich Schmitt.