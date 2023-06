Landesgartenschau zieht ihr Sommerkleid an

Die Umstellung auf den sogenannten Sommerflor hat am vergangenen Dienstag begonnen und wird insgesamt rund zwei Wochen dauern. Zunächst müssen die Mitarbeitenden der Gartenbaubetriebe die Blumenzwiebeln der Frühjahrspflanzen aus den Beeten holen. Die Zwiebeln in den Wiesenflächen dürfen bleiben, damit sie auch in den kommenden Jahren noch Blumen hervorbringen und die Menschen erfreuen können. Die entnommenen Zwiebeln, die gärtnerisch nicht mehr verwertet werden können, sollen kostenlos an Dauerkarten-Besitzer in haushaltsüblichen Mengen an festgelegten Tagen und Uhrzeiten auf dem städtischen Lagerplatz am Hauptfriedhof West abgeholt werden können.