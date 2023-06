Landesregierung dankt Tausenden Einsatzkräften nach Unwetter

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach den schweren Unwettern mit Gebäudeschäden, überfluteten Straßen und gestoppten Zügen in Teilen von Hessen haben Regierungschef Boris Rhein und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) den alarmierten Tausenden Einsatzkräften gedankt. Vor allem im Norden des Landes seien Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste am Donnerstag mit der Beseitigung von Sturmschäden und sonstiger Hilfe stark gefordert gewesen, teilte das Innenministerium in Wiesbaden am Freitag mit.