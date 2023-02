Landesregierung ordnet landesweite Trauerbeflaggung an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Landesregierung ordnet für diesen Freitag eine landesweite Trauerbeflaggung als Zeichen der Solidarität für die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet an. „Die Bilder aus der türkischen Provinz Gaziantep sowie dem Norden Syriens machen weiterhin sehr betroffen“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. „Mit der landesweiten Trauerbeflaggung möchten wir unser tiefes Mitgefühl zum Ausdruck bringen.“