Landestheater zeigt Stücke von „Woyzeck“ bis „Euromüll“

Marburg (dpa/lhe) - . Das Landestheater Marburg setzt in seiner neuen Spielzeit auf eine Mischung von etablierten und zeitgenössischen Stücken. In der Saison 2023/2024 sind 13 Uraufführungen geplant, wie das Theater am Mittwoch mitteilte. Unter dem Motto „In Bewegung“ zeige das Theater unter anderem Klassiker, Familienstücke, Komödien und eine Romanadaption.