Landeswohlfahrtsverband braucht mehr Geld

Kassel (dpa/lhe) - . Die Ausgaben des Landeswohlfahrtsverbands (LWV) Hessen werden in diesem Jahr auf voraussichtlich 2,37 Milliarden Euro steigen. Damit müssen die hessischen Kreise und kreisfreien Städte als Träger des LWV im kommenden Jahr rund 178,68 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr zahlen, wie der Verband in Kassel am Mittwoch mitteilte.