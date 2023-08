Landgericht entscheidet über Schüsse nach Streit

Darmstadt (dpa/lhe) - . Das Landgericht Darmstadt entscheidet am Mittwoch (11.30 Uhr), ob es zwei Männer verurteilt oder wegen Notwehr freispricht. Die 29 und 30 Jahre alten Angeklagten hatten sich am 23. Oktober 2022 mit einer Familie vor deren Haus in Bad König getroffen. Geplant war eine Versöhnung, nach einem Streit um einen Parkplatz am Abend zuvor. Die Lage eskalierte plötzlich. Der 29-Jährige schoss zwei Menschen in die Unterschenkel und der 30-Jährige verletzte sechs Personen mit Pfefferspray.