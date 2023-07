Landkreis Kassel: Millionenschaden nach Unwetter im Juni

Kassel (dpa/lhe) - . Gut einen Monat nach dem schweren Unwetter hat der Kreis Kassel eine Schadensbilanz gezogen. „Wir gehen von mindestens 1,5 Millionen Euro Schaden an den kreiseigenen Gebäuden aus“, erklärte Landrat Andreas Siebert am Dienstag. „Darüber hinaus belaufen sich die Schäden an den Dienstfahrzeugen auf mindestens 100.000 Euro“. Betroffen seien unter anderem 28 Schulstandorte, 6 Gemeinschaftsunterkünfte sowie das Kreishaus. Noch unklar sei, wie hoch die Kosten für die Instandsetzung der Gebäude am Ende ausfallen. Zudem sei noch nicht bekannt, wie viel die Versicherung übernehme.