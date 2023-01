Landratsamt Starnberg als bestes Bauwerk ausgezeichnet

Der Ursprungsbau aus den frühen 1980er Jahren war „eine Mischung aus bayerischem Bootshaus und traditioneller japanischer Architektur“, wie Cachola Schmal den Bau am See beschrieb. Besonders überzeugend fanden die Juroren den Zusammenklang zwischen Bestand und Ergänzungsbau: „Selten treffen ein Alt- und ein Neubau so harmonisch aufeinander.“ Das liege nicht zuletzt daran, dass im Abstand von 35 Jahren die gleichen Architekten am Werk waren. „So ist heute nur mit scharfem Blick zu erkennen, wo der Bestand aufhört und die Erweiterung beginnt.“