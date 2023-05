Landtag beschäftigt sich mit Naturschutz und Heizungsgesetz

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im hessischen Landtag soll am Donnerstag die Novelle des Naturschutzgesetzes verabschiedet werden. Die schwarz-grüne Landesregierung will unter anderem mit einem landesweiten Verbot von Schottergärten und Vorgaben für große Glasfassaden den Schutz von Insekten und wildlebenden Vögeln stärken. In der freien Landschaft soll auf 15 Prozent der Flächen die Natur Vorrang haben, um den Artenschwund auf Wiesen und Feldern zu bremsen.