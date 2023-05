Landtag beschließt Erleichterungen für Ausbau von Mobilfunk

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Kampf gegen schlechten Handyempfang in manchen Regionen hat der hessische Landtag Erleichterungen für den Mobilfunkausbau beschlossen. „Gerade von den Vereinfachungen im Genehmigungsbereich erwarten wir einen spürbaren Schub für den weiteren Ausbau und gleichzeitig Erleichterungen für unsere Verwaltungen“, erklärte der Grünen-Abgeordnete Torsten Leveringhaus am Donnerstagabend in Wiesbaden mit Blick auf das neue Gesetz zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus. Dieses wurde mit schwarz-grüner Mehrheit verabschiedet.