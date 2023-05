Landtag beschließt Reform des Krebsregistergesetzes

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit neuen Regeln für das Krebsregister will Hessen diese wissenschaftlichen Daten künftig noch besser im Kampf gegen Tumorerkrankungen nutzen. Der Landtag beschloss am Mittwoch einstimmig eine entsprechende Gesetzesnovelle. Sozialminister Kai Klose (Grüne) sagte, Gesundheitsdaten hätten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer Therapieverfahren. „Gleichzeitig gehören sie aber zu den sensibelsten Daten die es gibt.“ In der Novelle werde dem Schutz der Patientendaten mit mehreren Präzisierungen Rechnung getragen.