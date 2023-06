Landtag feiert Paulskirchenjubiläum und berät über Lehrgeld

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das 175. Jubiläum der Frankfurter Nationalversammlung feiern am Dienstag (14.00 Uhr) die Abgeordneten des hessischen Landtags. Die Festrede in Wiesbaden hält laut Planung der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert. Am 18. Mai 1848 war das erste frei gewählte Parlament Deutschlands in der Paulskirche in Frankfurt zusammengekommen.