Landtag gibt grünes Licht für Lobbyregister

Der Landtag in Wiesbaden verabschiedete am Donnerstagabend mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen gemeinsam mit der oppositionellen FDP ein entsprechendes Gesetz. Wer seine Interessen bei Landtag, Landesregierung oder Abgeordneten vertritt, muss dies künftig mit einer Eintragung in dem Register angeben.