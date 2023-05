Landtag: Im Fall Graichen keine weiteren Maßnahmen nötig

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der Debatte um die Personalpolitik des Bundeswirtschaftsministeriums sehen die hessischen Landtags-Grünen keinen weiteren personellen Handlungsbedarf. „Der Bundeswirtschaftsminister hat einen Fehler eingeräumt und diesen mit der Neuausschreibung des Chefpostens der Deutschen Energie-Agentur (Dena) korrigiert“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Landtagsfraktion, Jürgen Frömmrich, in Wiesbaden am Dienstag auf Anfrage. „Weitere Maßnahmen erachten wir nicht für notwendig. Wir stehen für eine transparente Fehlerkultur.“