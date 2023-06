Landtag: Neues Gesetz zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Schwarz-Grün will in Hessen den Rad- und Fußverkehr stärken und auf eine Stufe mit dem Straßen-, Bus- und Bahnverkehr stellen. Der Landtag verabschiedete am Dienstagabend in Wiesbaden mit den Stimmen der beiden Regierungsfraktionen ein entsprechendes Gesetz.