Landtag redet über Lehrerbezahlung, Petitionen und Fluglärm

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei der Plenarsitzung heute geht es im Hessischen Landtag in Wiesbaden unter anderem um die geplante bessere Bezahlung von Grundschullehrkräften. Die Landesregierung will die Eingangsbesoldung schrittweise von A12 auf A13 anheben. Dies würde ein Plus von rund 600 Euro monatlich bedeuten. Die Linksfraktion will mit einem Gesetzentwurf erreichen, dass Schwangere unbehelligt zur Schwangerenkonfliktberatung gehen können. Im Umfeld solcher Einrichtungen demonstrieren regelmäßig Abtreibungsgegner.