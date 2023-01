Landtag streitet über Grenzstreifen als Naturmonument

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das geplante Gesetz der hessischen Landesregierung für das neue nationale Naturmonument „Grünes Band“ auf dem Grenzstreifen zu Thüringen ist bei der Landtagsopposition auf massive Kritik gestoßen. Der Gesetzentwurf gehe völlig an den Bedürfnissen der Menschen im ländlichen Raum vorbei, sagte die umweltpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Wiebke Knell, am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Damit schade die Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) der guten Idee, entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze ein nationales Naturmonument als Teil der Erinnerungskultur zu schaffen.