Landtagsplenum streitet über Transformationsfond

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wie kann Hessens Wirtschaft bei den großen Herausforderungen in den kommenden Jahren am besten unterstützt werden? Über diese Frage gingen die Meinungen bei der Plenardebatte am Mittwochabend im Landtag in Wiesbaden auseinander. Die SPD-Fraktion machte sich für ihren Gesetzentwurf für einen Transformationsfonds stark. In den kommenden zehn Jahren sollten vom Land insgesamt zwei Milliarden Euro bereit gestellt werden, um die „Veränderungsprozesse für Wertschöpfung und gute Arbeit“ zu unterstützen, erläuterte der wirtschaftspolitische Sprecher Tobias Eckert.