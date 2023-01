Landtagssitzung: Opposition wirft Regierung Versäumnisse vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Vor der erwarteten Abstimmung über den hessischen Doppelhaushalt 2023/2024 hat die Opposition am Mittwoch der Landesregierung auf breiter Front Versäumnisse vorgeworfen. Hessen sei auf vielen Politikfeldern zu langsam, kritisierte der haushaltspolitische Sprecher der größten Oppositionsfraktion, Marius Weiß von der SPD. Als Beispiele nannte er etwa den Ausbau der Windkraft oder das Thema Einbürgerungen. Rund achteinhalb Monate vor der Landtagswahl am 8. Oktober sei die Luft raus aus der schwarz-grünen Regierung, sagte Weiß. Kritik kam in der Plenumsdebatte in Wiesbaden auch von AfD, FDP und Linken.