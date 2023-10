Landtagswahl in Hessen: CDU gewinnt deutlich

Seit ihrer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene hat die FDP in Landtagswahlen sieben Wahlschlappen in Folge eingefahren. In Bayern und Hessen ging es für die Freidemokraten von Parteichef Christian Lindner am Sonntag nun erneut nach unten. Im bayerischen Landtag werden sie den Hochrechnungen zufolge nicht mehr vertreten sein. In Hessen musste die Partei in Laufe des Abends zittern: Fällt ihr Endergebnis dort ebenfalls unter fünf Prozent, hätte sie es seit Herbst 2021 insgesamt fünfmal nicht in ein Landesparlament geschafft. Künftig wäre die Partei dann nur noch in 9 von 16 Landtagen vertreten.