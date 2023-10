Landwirt von Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt

Hofgeismar (dpa/lhe) - . Ein Landwirt ist am Dienstagmittag in Hofgeismar von seinem Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte er neben dem angelassenen Traktor gestanden und einen Behälter befüllt, als sich das Gefährt in Gang setzte und ihn erfasste. Der Grund hierfür war zunächst unklar, ein Gutachter wurde beauftragt.