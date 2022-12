Lastwagen fährt in Pannenauto: A5 zeitweise gesperrt

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - . Ein Pannenauto und ein mutmaßlich betrunkener Lastwagen-Fahrer haben auf der Autobahn 5 nahe dem Frankfurter Flughafen für eine kurzzeitige Sperrung in Richtung Norden gesorgt. Die Autobahnpolizei war am frühen Sonntagmorgen über ein Auto mit Panne informiert worden, das zwischen den Anschlussstellen Langen/Mörfelden und Zeppelinheim im Bereich einer Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen stand. Noch bevor die Beamten eintrafen, war ein Lastwagen in das stehende Auto gekracht. Niemand wurde dabei nach Polizeiangaben verletzt, die Autobahn musste aber wegen der Unfallfahrzeuge und herumliegender Trümmer etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden.