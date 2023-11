Lastwagen gerät auf Autobahn 7 in Nordhessen in Brand

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - . Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 7 nahe Bad Hersfeld in Nordhessen für eine stundenlange Vollsperrung in Richtung Süden gesorgt. Der Lastzug hatte in der Nacht zum Mittwoch zwischen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West wegen eines Motorschadens Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Der 26-jährige Fahrer habe Rauch bemerkt und den Lastwagen auf dem Standstreifen abstellen können. Dann brachte er sich in Sicherheit.