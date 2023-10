Lastwagen kommt von Fahrbahn ab: Vermutlich Reifen geplatzt

Der 54-jährige Fahrer sei mit dem Lkw, der Gefahrgut geladen hatte, auf der Autobahn in Richtung Hanau unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen platzte ein Reifen, dadurch sei der Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen. Schließlich kam das Fahrzeug in Schräglage in der Böschung zum Stehen.