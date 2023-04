Lastwagenfahrer: Spedition lässt Ultimatum verstreichen

Gräfenhausen/Berlin (dpa/lhe) - . Ein Ultimatum der auf der südhessischen Raststätte Gräfenhausen um ausstehenden Lohn streikenden osteuropäischen Lastwagenfahrer ist ohne neues Angebot verstrichen. „Es steht noch immer eine Summe von fast 100.000 Euro aus“, sagte Anna Weirich vom Beratungsnetzwerk „Faire Mobilität“ am Freitag. Die genaue Summe der ausstehenden Löhne und Tagesgelder steht mittlerweile in großen Buchstaben an der Plane eines der Lastwagen auf der Raststätte an der A5: Insgesamt 97.585 Euro fehlen demnach noch, auch wenn der polnische Speditionsunternehmer, für den die meist aus Georgien und Usbekistan stammenden Männer fahren, in Einzelverhandlungen einen Teil des Geldes überwiesen hat.