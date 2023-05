Lausitz zeigt, wie sich Region im Wandel neu erfindet

Beim Besuch der größten Grundschule der Stadt informierte sich Steinmeier über die Integrationsarbeit an der Einrichtung, an der derzeit 425 Kinder lernen. Mit einem neuen Anbau soll sie einmal 540 Kinder beherbergen - eine Herausforderung für Lehrkräfte und die eine Sozialarbeiterin, wie Schulleiterin Regina Jänke schilderte. Auch viele ukrainische Kinder würden unterrichtet, bei denen die Sprachkenntnisse oftmals noch nicht ausreichten. Die Schule kämpfe mit einem Mangel an Lehrkräften und gleichzeitig hohem Krankenstand. Künftig will die Einrichtung auch Praktikanten aufnehmen und hofft mit der kommenden Lehrerausbildung in der Stadt auf Synergieeffekte.